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В Севастополе создадут чат-бот для сбора данных о подозрительных ситуациях на улицах

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил создать чат-бот в Telegram для сбора данных о подозрительных ситуациях на улицах города.
В Севастополе создадут чат-бот для сбора данных о подозрительных ситуациях на улицах
  • РИА Новости
  • © Сергей Мальгавко

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Департаменту цифрового развития поручаю разработать в Telegram чат-бот, чтобы любой человек мог, если он что-то увидел, быстро видео туда сбросить. Чтобы туда был доступ у оперативного дежурного ФСБ и у наших служб», — сказал Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города.

Ранее сообщалось, что власти Севастополя рассматривают возможность использования добровольческих дружин для патрулирования города в целях повышения безопасности.

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