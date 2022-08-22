В Севастополе создадут чат-бот для сбора данных о подозрительных ситуациях на улицах
- РИА Новости
- © Сергей Мальгавко
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Департаменту цифрового развития поручаю разработать в Telegram чат-бот, чтобы любой человек мог, если он что-то увидел, быстро видео туда сбросить. Чтобы туда был доступ у оперативного дежурного ФСБ и у наших служб», — сказал Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города.
Ранее сообщалось, что власти Севастополя рассматривают возможность использования добровольческих дружин для патрулирования города в целях повышения безопасности.