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В Мурманской области заявили о готовности всех образовательных учреждений к учебному году

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В Мурманской области заявили о готовности всех 518 образовательных учреждений к учебному году.
В Мурманской области заявили о готовности всех образовательных учреждений к учебному году
  • Gettyimages.ru
  • © Dusan Stankovic

Об этом сообщает Nord-News.

Как заявила на оперативном совещании министр образования и науки региона Диана Кузнецова, в нескольких учреждениях продолжаются работы, которые будут или завершены к 1 сентября, или проводиться так, чтобы это не повлияло на учебную деятельность.

«100 грантов, предоставленных в рамках проекта по преобразованию образовательных пространств Arctic schools, инициированного губернатором Андреем Чибисом, освоены в полном объёме, обновлены 65 школ и 35 детских садов. Общая сумма финансирования проекта в 2022 году составила 263,42 млн рублей», — сказала министр.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.

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