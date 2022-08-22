военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Госдуме рассказали об изменениях в школах в новом учебном году

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Максим Гулин рассказал об изменениях в школах в новом учебном году.
В Госдуме рассказали об изменениях в школах в новом учебном году
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

В пресс-центре МИЦ «Известия» он заявил, что первый законопроект, по которому проведена большая работа, — это исключение понятия «образовательная услуга» из законодательства.

Вторым законопроектом, над которым была проведена работа, — это бюрократическая нагрузка. Документ призван снизить нагрузку на учителей.

Ещё одним важным изменением депутат назвал третий законопроект — о российском движении детей и молодёжи.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить