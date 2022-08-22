В Госдуме рассказали об изменениях в школах в новом учебном году

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Максим Гулин рассказал об изменениях в школах в новом учебном году.

В пресс-центре МИЦ «Известия» он заявил, что первый законопроект, по которому проведена большая работа, — это исключение понятия «образовательная услуга» из законодательства.

Вторым законопроектом, над которым была проведена работа, — это бюрократическая нагрузка. Документ призван снизить нагрузку на учителей.

Ещё одним важным изменением депутат назвал третий законопроект — о российском движении детей и молодёжи.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.