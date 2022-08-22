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В лесничестве в Ростовской области произошёл пожар

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В лесничестве в Каменском районе Ростовской области произошёл пожар.
В лесничестве в Ростовской области произошёл пожар
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по региону.

«В 14:28 мск поступила информация о загорании на землях лесного фонда в Калитвинском участковом лесничестве, 37-й квартал», — сказал он.

По оперативным данным, площадь пожара — 0,5 га. На место выдвинулись два вертолета Ми-8 МЧС России, а также пожарный поезд.

В тушении задействовано 50 человек, 18 единиц техники.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации в лесах введён на всей территории Нижегородской области из-за природных пожаров.

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