В лесничестве в Ростовской области произошёл пожар
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по региону.
«В 14:28 мск поступила информация о загорании на землях лесного фонда в Калитвинском участковом лесничестве, 37-й квартал», — сказал он.
По оперативным данным, площадь пожара — 0,5 га. На место выдвинулись два вертолета Ми-8 МЧС России, а также пожарный поезд.
В тушении задействовано 50 человек, 18 единиц техники.
Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации в лесах введён на всей территории Нижегородской области из-за природных пожаров.