Психолог Бочкова посоветовала купить ребёнку перед школой смартфон

Эксперт федерального уровня, детский психолог, руководитель Академии безопасности Ольга Бочкова посоветовала родителям быть гибкими в вопросе использования ребёнком гаджетов.

Об этом, как сообщает tverigrad.ru, она рассказала на пресс-конференции «Лаборатории Касперского».

Бочкова не рекомендует недооценивать значимость виртуальной реальности — сейчас дети не мыслят себя без интернета, для них возможность пользоваться гаджетом — естественная потребность.

«Прежде чем пугаться и хвататься за голову, имеет смысл ознакомиться с контентом, который они потребляют. Но не глазами взрослого человека («если это не новость и не несёт серьёзной смысловой нагрузки, то это никчёмная информация»), а посмотреть глазами ребёнка. Что его может интересовать в десять лет? Конечно, какие-то новые игрушки, какое-то развлечение, веселье, мемы, челленджи», — объяснила психолог.

Она отметила, что важно узнать, что нравится ребёнку и почему.

Бочкова порекомендовала купить ребёнку смартфон перед началом обучения в школе. По её мнению, отсутствие телефона может сделать из него изгоя.

Ранее в беседе с kp.ru специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе первого телефона для ребёнка.