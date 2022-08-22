Эксперты заявили о росте стоимости товаров для школы в России

По результатам онлайн-продаж школьной продукции эксперты компании CloudPayments выяснили, что средний чек россиян в онлайн-магазинах канцелярских товаров составил 4668 рублей, что на 81% больше, чем в прошлом году.

Результаты исследования опубликовал Life.ru.

Также отмечается рост цен на школьную форму. В прошлом году средний чек в детских магазинах одежды составлял 2933 рубля, в этом году сумма выросла на 73% — до 5084 рублей.

Предполагается, что резкий рост цен связан во многом с уходом с российского рынка иностранных брендов и отсутствием некоторых материалов, необходимых для производства соответствующей группы товаров.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob сообщало, что в 2022 году средняя сумма трат родителей на подготовку ребёнка к школе в Казани выросла на 17% по сравнению с прошлым годом и составила 11,9 тыс. рублей.