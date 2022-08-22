Эксперты заявили о росте стоимости товаров для школы в России
- РИА Новости
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Результаты исследования опубликовал Life.ru.
Также отмечается рост цен на школьную форму. В прошлом году средний чек в детских магазинах одежды составлял 2933 рубля, в этом году сумма выросла на 73% — до 5084 рублей.
Предполагается, что резкий рост цен связан во многом с уходом с российского рынка иностранных брендов и отсутствием некоторых материалов, необходимых для производства соответствующей группы товаров.
Ранее «Реальное время» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob сообщало, что в 2022 году средняя сумма трат родителей на подготовку ребёнка к школе в Казани выросла на 17% по сравнению с прошлым годом и составила 11,9 тыс. рублей.