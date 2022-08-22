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Миронов: совет Госдумы сделает заявление по Украине 25 августа

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Внеочередной совет Госдумы состоится в четверг, 25 августа, будет сделано заявление по ситуации на Украине, сообщил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Миронов: совет Госдумы сделает заявление по Украине 25 августа
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В четверг, 25 августа, вновь соберутся руководители фракций вместе с председателем и ориентировочно, примерно в 15:00 мы соберём совет Думы, на котором будет принято наше жёсткое заявление», — цитирует РИА Новости Миронова.

Он отметил, что заявление будет прежде всего адресовано ООН и международным парламентским организациям.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в России предложили привлекать иноагентов за дискредитацию армии сразу по уголовной статье.

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