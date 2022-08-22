В Сосенском построят пешеходный мост
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
Как сообщают «Дни.ру», документация, необходимая для строительства объекта, утверждена группой компаний «А101».
«Мост в первую очередь имеет практическую ценность: он сделает дорогу до метро более комфортной и станет связующим звеном между несколькими точками притяжения», — рассказали в пресс-службе компании.
С каждой стороны моста построят смотровые площадки, где можно будет сделать фото или отдохнуть. Строительство моста планируют завершить в III квартале 2023 года.
Ранее «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки сообщало, что в Московской области запустили образовательную программу «Женский бизнес. Хочу. Могу. Делаю».