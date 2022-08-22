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В Сосенском построят пешеходный мост

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В Сосенском построят пешеходный мост, необходимый для того, чтобы горожане могли быстро добираться до станции метро «Прокшино» Сокольнической линии, которая открылась три года назад.
В Сосенском построят пешеходный мост
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Как сообщают «Дни.ру», документация, необходимая для строительства объекта, утверждена группой компаний «А101».

«Мост в первую очередь имеет практическую ценность: он сделает дорогу до метро более комфортной и станет связующим звеном между несколькими точками притяжения», — рассказали в пресс-службе компании.

С каждой стороны моста построят смотровые площадки, где можно будет сделать фото или отдохнуть. Строительство моста планируют завершить в III квартале 2023 года.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки сообщало, что в Московской области запустили образовательную программу «Женский бизнес. Хочу. Могу. Делаю».

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