В Сосенском построят пешеходный мост, необходимый для того, чтобы горожане могли быстро добираться до станции метро «Прокшино» Сокольнической линии, которая открылась три года назад.

Как сообщают «Дни.ру», документация, необходимая для строительства объекта, утверждена группой компаний «А101».

«Мост в первую очередь имеет практическую ценность: он сделает дорогу до метро более комфортной и станет связующим звеном между несколькими точками притяжения», — рассказали в пресс-службе компании.

С каждой стороны моста построят смотровые площадки, где можно будет сделать фото или отдохнуть. Строительство моста планируют завершить в III квартале 2023 года.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки сообщало, что в Московской области запустили образовательную программу «Женский бизнес. Хочу. Могу. Делаю».