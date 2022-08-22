военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Собянин заявил о необходимости в первую очередь спасти рязанские деревни от пожаров

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости в первую очередь спасти рязанские деревни от наступающего огня.
Собянин заявил о необходимости в первую очередь спасти рязанские деревни от пожаров

«Очень важно, конечно, спасти близлежащие деревни, которые находятся прямо на границе пожара... Сегодня облетали на вертолёте, огонь буквально в 1—2 км. При верховом пожаре это буквально считанные минуты — он доберётся до домов. Поэтому очень важно, конечно, обеспечить их сохранность», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим мэр Москвы отметил важность предотвращения задымления огромных площадей.

Ранее Собянин заявил, что группировка, участвующая в тушении лесных пожаров в Рязанской области, увеличена почти до 9 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить