Собянин заявил о необходимости в первую очередь спасти рязанские деревни от пожаров

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости в первую очередь спасти рязанские деревни от наступающего огня.

«Очень важно, конечно, спасти близлежащие деревни, которые находятся прямо на границе пожара... Сегодня облетали на вертолёте, огонь буквально в 1—2 км. При верховом пожаре это буквально считанные минуты — он доберётся до домов. Поэтому очень важно, конечно, обеспечить их сохранность», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим мэр Москвы отметил важность предотвращения задымления огромных площадей.

Ранее Собянин заявил, что группировка, участвующая в тушении лесных пожаров в Рязанской области, увеличена почти до 9 тыс. человек.