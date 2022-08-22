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Почти 9 тысяч человек тушат лесные пожары в Рязанской области

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Группировка, участвующая в тушении лесных пожаров в Рязанской области, увеличена почти до 9 тыс. человек.
Почти 9 тысяч человек тушат лесные пожары в Рязанской области
  • © 62.mchs.gov.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление прибывшего в регион мэра Москвы Сергея Собянина.

«По просьбе Министерства природных ресурсов увеличили группировку почти до 9 тыс. человек. Отправили дополнительно 200 единиц техники, чтобы не давать расходиться пожару, локализовать его и ликвидировать», — сказал он.

Ранее замглавы МЧС России Илья Денисов заявил, что ведомство привлекло к тушению крупных пожаров в Рязанской области группировки сил и средств из пяти соседних регионов.

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