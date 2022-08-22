Почти 9 тысяч человек тушат лесные пожары в Рязанской области
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление прибывшего в регион мэра Москвы Сергея Собянина.
«По просьбе Министерства природных ресурсов увеличили группировку почти до 9 тыс. человек. Отправили дополнительно 200 единиц техники, чтобы не давать расходиться пожару, локализовать его и ликвидировать», — сказал он.
Ранее замглавы МЧС России Илья Денисов заявил, что ведомство привлекло к тушению крупных пожаров в Рязанской области группировки сил и средств из пяти соседних регионов.