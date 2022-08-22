К тушению пожаров в Рязанской области привлечены группировки сил из пяти соседних регионов

МЧС России привлекло к тушению крупных пожаров в Рязанской области группировки сил и средств из пяти соседних регионов.

«Со стороны МЧС к тушению пожаров привлечены группировки пяти соседних субъектов России, задействовано девять воздушных судов МЧС России, 310 человек личного состава и 77 единиц техники», — сообщил замглавы МЧС России Илья Денисов. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в МЧС заявили, что обстановка с лесными пожарами на территории Рязанской области нестабильная.

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что причины сложившейся ситуации с масштабными лесными пожарами будут тщательно проанализированы.