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К тушению пожаров в Рязанской области привлечены группировки сил из пяти соседних регионов

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МЧС России привлекло к тушению крупных пожаров в Рязанской области группировки сил и средств из пяти соседних регионов.
К тушению пожаров в Рязанской области привлечены группировки сил из пяти соседних регионов
  • РИА Новости

«Со стороны МЧС к тушению пожаров привлечены группировки пяти соседних субъектов России, задействовано девять воздушных судов МЧС России, 310 человек личного состава и 77 единиц техники», —  сообщил замглавы МЧС России Илья Денисов. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в МЧС заявили, что обстановка с лесными пожарами на территории Рязанской области нестабильная.

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что причины сложившейся ситуации с масштабными лесными пожарами будут тщательно проанализированы.

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