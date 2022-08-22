В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности
- РИА Новости
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Отмечается, что «жёлтый» уровень террористической опасности на территории Брянской области продлён сроком на 15 суток по решению председателя антитеррористической комиссии, губернатора Брянской области.
Такое решение принято из-за информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения теракта и организации деятельности по противодействию терактам.
Ранее власти Севастополя продлили «жёлтый» уровень террористической опасности до 29 августа.