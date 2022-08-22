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В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности

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В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности. Об этом информирует правительство региона.
В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности
  • РИА Новости
  • © Владимир Горовых

Отмечается, что «жёлтый» уровень террористической опасности на территории Брянской области продлён сроком на 15 суток по решению председателя антитеррористической комиссии, губернатора Брянской области.

Такое решение принято из-за информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения теракта и организации деятельности по противодействию терактам.

Ранее власти Севастополя продлили «жёлтый» уровень террористической опасности до 29 августа.

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