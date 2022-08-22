В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности. Об этом информирует правительство региона.

Отмечается, что «жёлтый» уровень террористической опасности на территории Брянской области продлён сроком на 15 суток по решению председателя антитеррористической комиссии, губернатора Брянской области.

Такое решение принято из-за информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения теракта и организации деятельности по противодействию терактам.

Ранее власти Севастополя продлили «жёлтый» уровень террористической опасности до 29 августа.