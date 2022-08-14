В Севастополе продлили «жёлтый» уровень террористической опасности

Власти Севастополя продлили «жёлтый» уровень террористической опасности до 29 августа.

Об этом говорится на сайте администрации города.

«На основании информации правоохранительных органов... решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе установлен высокий («жёлтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 14 августа, сроком на 15 суток, до 18:00 29 августа», — отмечается в заявлении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов объявил в ряде городских округов региона «жёлтый» уровень террористической опасности.