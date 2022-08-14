В Севастополе продлили «жёлтый» уровень террористической опасности
- globallookpress.com
- © Nikolay Gyngazov
Об этом говорится на сайте администрации города.
«На основании информации правоохранительных органов... решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе установлен высокий («жёлтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 14 августа, сроком на 15 суток, до 18:00 29 августа», — отмечается в заявлении.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов объявил в ряде городских округов региона «жёлтый» уровень террористической опасности.