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В Севастополе продлили «жёлтый» уровень террористической опасности

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Власти Севастополя продлили «жёлтый» уровень террористической опасности до 29 августа.
В Севастополе продлили «жёлтый» уровень террористической опасности
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом говорится на сайте администрации города.

«На основании информации правоохранительных органов... решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе установлен высокий («жёлтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 14 августа, сроком на 15 суток, до 18:00 29 августа», — отмечается в заявлении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов объявил в ряде городских округов региона «жёлтый» уровень террористической опасности.

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