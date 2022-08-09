Аксёнов объявил в ряде городских округов Крыма «жёлтый» уровень террористической опасности

Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил в ряде городских округов региона «жёлтый» уровень террористической опасности.

Об этом он сообщил в своём Telegram.

«Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан с 20:00 9 августа 2022 года до 20:00 24 августа 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов», — указал он.

Также, по словам Аксёнова, данная мера касается объектов региональных Министерства транспорта, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства здравоохранения и т. д.

«Данная мера является исключительно профилактической, так как ситуация в регионе находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления», — подчеркнул глава Крыма.

Ранее правительство Севастополя продлило «жёлтый» уровень террористической опасности до 14 августа.