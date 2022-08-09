военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аксёнов объявил в ряде городских округов Крыма «жёлтый» уровень террористической опасности

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил в ряде городских округов региона «жёлтый» уровень террористической опасности.
Аксёнов объявил в ряде городских округов Крыма «жёлтый» уровень террористической опасности
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в своём Telegram.

«Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан с 20:00 9 августа 2022 года до 20:00 24 августа 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов», — указал он.

Также, по словам Аксёнова, данная мера касается объектов региональных Министерства транспорта, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства здравоохранения и т. д.

«Данная мера является исключительно профилактической, так как ситуация в регионе находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления», — подчеркнул глава Крыма.

Ранее правительство Севастополя продлило «жёлтый» уровень террористической опасности до 14 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить