Аксёнов объявил в ряде городских округов Крыма «жёлтый» уровень террористической опасности
- РИА Новости
Об этом он сообщил в своём Telegram.
«Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан с 20:00 9 августа 2022 года до 20:00 24 августа 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов», — указал он.
Также, по словам Аксёнова, данная мера касается объектов региональных Министерства транспорта, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства здравоохранения и т. д.
«Данная мера является исключительно профилактической, так как ситуация в регионе находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления», — подчеркнул глава Крыма.
Ранее правительство Севастополя продлило «жёлтый» уровень террористической опасности до 14 августа.