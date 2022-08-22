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В Тинькофф Банке рассказали о сложностях в работе мобильного приложения

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Некоторые клиенты Тинькофф Банка могут столкнуться со сложностями в работе мобильного приложения, банк работает над устранением проблемы.
В Тинькофф Банке рассказали о сложностях в работе мобильного приложения
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тинькофф Банка.

«По техническим причинам у некоторых клиентов могут быть сложности в работе приложения или личного кабинета», — заявили в кредитной организации.

В банке добавили, что «работают над максимально оперативным исправлением ситуации».

Ранее сообщалось, что Тинькофф Банк до 1 октября прекратит проводить исходящие SWIFT-переводы в валюте.

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