В Тинькофф Банке рассказали о сложностях в работе мобильного приложения

Некоторые клиенты Тинькофф Банка могут столкнуться со сложностями в работе мобильного приложения, банк работает над устранением проблемы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тинькофф Банка.

«По техническим причинам у некоторых клиентов могут быть сложности в работе приложения или личного кабинета», — заявили в кредитной организации.

В банке добавили, что «работают над максимально оперативным исправлением ситуации».

Ранее сообщалось, что Тинькофф Банк до 1 октября прекратит проводить исходящие SWIFT-переводы в валюте.