В Тинькофф Банке рассказали о сложностях в работе мобильного приложения
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тинькофф Банка.
«По техническим причинам у некоторых клиентов могут быть сложности в работе приложения или личного кабинета», — заявили в кредитной организации.
В банке добавили, что «работают над максимально оперативным исправлением ситуации».
Ранее сообщалось, что Тинькофф Банк до 1 октября прекратит проводить исходящие SWIFT-переводы в валюте.