По делу об экспорте материалов для создания оружия в Москве арестован гражданин Ливии
- РИА Новости
Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, постановление не вступило в силу и может быть обжаловано.
Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Александра Нерушу, который проходит подозреваемым по статье об ответственности за передачу из России сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.