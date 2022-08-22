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По делу об экспорте материалов для создания оружия в Москве арестован гражданин Ливии

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Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина Ливии Джуана Фатхи Эль-Хади в рамках расследования уголовного дела о попытке передать за границу сырьё или сведения, необходимые для создания оружия массового поражения.
По делу об экспорте материалов для создания оружия в Москве арестован гражданин Ливии
  • РИА Новости

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, постановление не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Александра Нерушу, который проходит подозреваемым по статье об ответственности за передачу из России сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

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