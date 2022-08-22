ФСБ раскрыла убийство российской журналистки Дарьи Дугиной

Федеральная служба безопасности раскрыла убийство российской журналистки Дарьи Дугиной.

«ФСБ России в результате проведения комплекса неотложных оперативно-разыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи 1992 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что бомбу в автомобиле Land Cruiser Prado, где находилась Дарья Дугина, дочь политолога и философа Александра Дугина, привели в действие дистанционно.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. В Следственном комитете придерживаются мнения, что убийство Дугиной было спланированным и носило заказной характер.