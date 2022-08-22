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ТАСС: бомбу в машине Дарьи Дугиной привели в действие дистанционным способом

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Бомбу в автомобиле Land Cruiser Prado, в котором находилась Дарья Дугина, дочь политолога и философа Александра Дугина, привели в действие дистанционно.
ТАСС: бомбу в машине Дарьи Дугиной привели в действие дистанционным способом
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В настоящее время установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом. Предположительно, за автомобилем следили и контролировали его передвижение», — сказал собеседник агентства.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. В Следственном комитете придерживаются мнения, что убийство Дугиной было спланированным и носило заказной характер.

Подробнее — в материале RT.

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