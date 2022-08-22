ТАСС: бомбу в машине Дарьи Дугиной привели в действие дистанционным способом
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В настоящее время установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом. Предположительно, за автомобилем следили и контролировали его передвижение», — сказал собеседник агентства.
Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. В Следственном комитете придерживаются мнения, что убийство Дугиной было спланированным и носило заказной характер.
Подробнее — в материале RT.