В Казани траты родителей на подготовку ребёнка к школе выросли на 17% за год
- РИА Новости
- © Виталий Аньков
Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob, рост затрат на школьные принадлежности наблюдается по всей России.
По данным опроса родителей, больше всего школьные товары подорожали в Петербурге: разница по сравнению с 2021 годом составляет 31%. В Москве цены на школьные принадлежности выросли на 30% за тот же период.
Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал «Газете.Ru», как родители могут сэкономить при подготовке ребёнка к школе.
«И психологи, и практикующие учителя рекомендуют покупать тетради с однотонными обложками. Советуем воспользоваться их рекомендацией: это будет полезно и для учёбы, и для родительского кошелька», — порекомендовал Соколов.
Родителям старшеклассников специалист посоветовал купить тетради не дороже какой-то определённой стоимости либо установить общую сумму, на которую школьник может их приобрести.
Также он напомнил, что осенью цены на школьные принадлежности снижаются.