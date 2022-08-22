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В Казани траты родителей на подготовку ребёнка к школе выросли на 17% за год

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В 2022 году средняя сумма трат родителей на подготовку к школе ребёнка в Казани выросла на 17% по сравнению с прошлым годом и составила 11,9 тыс. рублей.
В Казани траты родителей на подготовку ребёнка к школе выросли на 17% за год
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob, рост затрат на школьные принадлежности наблюдается по всей России.

По данным опроса родителей, больше всего школьные товары подорожали в Петербурге: разница по сравнению с 2021 годом составляет 31%. В Москве цены на школьные принадлежности выросли на 30% за тот же период.

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал «Газете.Ru», как родители могут сэкономить при подготовке ребёнка к школе. 

«И психологи, и практикующие учителя рекомендуют покупать тетради с однотонными обложками. Советуем воспользоваться их рекомендацией: это будет полезно и для учёбы, и для родительского кошелька», — порекомендовал Соколов.

Родителям старшеклассников специалист посоветовал купить тетради не дороже какой-то определённой стоимости либо установить общую сумму, на которую школьник может их приобрести.

Также он напомнил, что осенью цены на школьные принадлежности снижаются.

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