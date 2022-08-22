В Казани траты родителей на подготовку ребёнка к школе выросли на 17% за год

В 2022 году средняя сумма трат родителей на подготовку к школе ребёнка в Казани выросла на 17% по сравнению с прошлым годом и составила 11,9 тыс. рублей.

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob, рост затрат на школьные принадлежности наблюдается по всей России.

По данным опроса родителей, больше всего школьные товары подорожали в Петербурге: разница по сравнению с 2021 годом составляет 31%. В Москве цены на школьные принадлежности выросли на 30% за тот же период.

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал «Газете.Ru», как родители могут сэкономить при подготовке ребёнка к школе.

«И психологи, и практикующие учителя рекомендуют покупать тетради с однотонными обложками. Советуем воспользоваться их рекомендацией: это будет полезно и для учёбы, и для родительского кошелька», — порекомендовал Соколов.

Родителям старшеклассников специалист посоветовал купить тетради не дороже какой-то определённой стоимости либо установить общую сумму, на которую школьник может их приобрести.

Также он напомнил, что осенью цены на школьные принадлежности снижаются.