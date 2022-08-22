Суд заочно арестовал бывшего замглавы департамента ЦБ России Рубинова
- РИА Новости
Отмечается, что суд удовлетворил ходайство следствия, избрав в отношении Рубинова меру пресечения в виде ареста на два месяца с момента задержания на территории России либо экстрадиции.
Рубинову вменяют растрату в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Он занимал должность замначальника департамента банковского регулирования и надзора в ЦБ до 2011 года, после чего владел несколькими банками.
В апреле Басманный суд Москвы арестовал бывшего председателя совета директоров ООО КБ «Аксонбанк» Андрея Озерова по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.