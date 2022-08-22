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Суд заочно арестовал бывшего замглавы департамента ЦБ России Рубинова

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Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в розыск бывшего замглавы департамента Центробанка России Дмитрия Рубинова, который занимался курированием банковского надзора. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд заочно арестовал бывшего замглавы департамента ЦБ России Рубинова
  • РИА Новости

Отмечается, что суд удовлетворил ходайство следствия, избрав в отношении Рубинова меру пресечения в виде ареста на два месяца с момента задержания на территории России либо экстрадиции. 

Рубинову вменяют растрату в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет лишения свободы. 

Он занимал должность замначальника департамента банковского регулирования и надзора в ЦБ до 2011 года, после чего владел несколькими банками.

В апреле Басманный суд Москвы арестовал бывшего председателя совета директоров ООО КБ «Аксонбанк» Андрея Озерова по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. 

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