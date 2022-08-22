СК возбудил дело по факту захвата заложников в кемеровском СИЗО

Уголовное дело возбуждено в Кемерове по факту захвата заложников в местном СИЗО, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по региону.

В ведомстве уточнили, что в совершении преступления участвовали восемь человек.

«По данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 206 УК России (захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что заключённые заблокировали в камере двоих сотрудников следственного изолятора в Кемерове.

В ночь на 22 августа в ГУ ФСИН по региону сообщили, что взятые в заложники освобождены, никто не пострадал.