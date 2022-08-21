ФСИН: заключённые заблокировали двоих работников СИЗО в Кемерове, ведутся переговоры

Заключённые заблокировали в камере двоих сотрудников следственного изолятора в Кемерове, в настоящее время идут переговоры, чтобы освободить заложников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН по Кемеровской области.

«В СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу при проведении режимных мероприятий обвиняемые, содержащиеся в одной из камер, заблокировали двух сотрудников учреждения. В настоящее время организованы переговоры, ситуация в учреждении контролируемая», — сказали в ведомстве.

Ранее ТАСС сообщил, что заключённые следственного изолятора в Кемерове взяли в заложники нескольких сотрудников исправительного учреждения и требуют организовать им встречу с представителями регионального главка ФСИН и прокуратуры.