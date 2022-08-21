ФСИН: заключённые заблокировали двоих работников СИЗО в Кемерове, ведутся переговоры
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«В СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу при проведении режимных мероприятий обвиняемые, содержащиеся в одной из камер, заблокировали двух сотрудников учреждения. В настоящее время организованы переговоры, ситуация в учреждении контролируемая», — сказали в ведомстве.
Ранее ТАСС сообщил, что заключённые следственного изолятора в Кемерове взяли в заложники нескольких сотрудников исправительного учреждения и требуют организовать им встречу с представителями регионального главка ФСИН и прокуратуры.