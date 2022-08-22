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«Ъ»: компания Bosch планирует продать свои заводы в России

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Российское подразделение немецкой компании Bosch ООО «БСХ Бытовые приборы» намерено продать два завода, которые находятся в посёлке Стрельна под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По его информации, предприятия производили в России холодильники и стиральные машины.

Заводы получали большую часть комплектующих из Евросоюза. В работающей состоянии их стоимость оценивалась в €65–75 млн (до 4,4 млрд рублей).

«Сейчас, не выпуская продукцию, заводы стоят в разы меньше», — заявил источник.

Он добавил, что компания уже получала предложения от ряда предприятий, в том числе из России, однако «цена показалась завышенной».

В июне ретейлеры заявили о сокращении ассортимента бытовой техники и электроники на рынке в России из-за проблем с поставками из зарубежных стран. 

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