«Ъ»: компания Bosch планирует продать свои заводы в России

Российское подразделение немецкой компании Bosch ООО «БСХ Бытовые приборы» намерено продать два завода, которые находятся в посёлке Стрельна под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По его информации, предприятия производили в России холодильники и стиральные машины.

Заводы получали большую часть комплектующих из Евросоюза. В работающей состоянии их стоимость оценивалась в €65–75 млн (до 4,4 млрд рублей).

«Сейчас, не выпуская продукцию, заводы стоят в разы меньше», — заявил источник.

Он добавил, что компания уже получала предложения от ряда предприятий, в том числе из России, однако «цена показалась завышенной».

В июне ретейлеры заявили о сокращении ассортимента бытовой техники и электроники на рынке в России из-за проблем с поставками из зарубежных стран.