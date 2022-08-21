Режим ЧС введён в Николаевском районе Ульяновской области после ДТП с автобусом
«21 августа состоялось заседание КЧС и ОПБ муниципального образования «Николаевский район», на котором принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера», — говорится в сообщении администрации района.
Как сообщил МИД Киргизии, в результате происшествия погибли 14 граждан республики.
Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после крупного ДТП на трассе в Ульяновской области.
ДТП произошло 21 августа около 14:00 на трассе М-5 в Николаевском районе Ульяновской области.
Предположительно, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.