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Режим ЧС введён в Николаевском районе Ульяновской области после ДТП с автобусом

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Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Николаевском районе Ульяновской области, где произошло крупное ДТП с автобусом и грузовиком, в результате которого погибли 16 человек.

«21 августа состоялось заседание КЧС и ОПБ муниципального образования «Николаевский район», на котором принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера», — говорится в сообщении администрации района.

Как сообщил МИД Киргизии, в результате происшествия погибли 14 граждан республики.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после крупного ДТП на трассе в Ульяновской области.

ДТП произошло 21 августа около 14:00 на трассе М-5 в Николаевском районе Ульяновской области.

Предположительно, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.

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