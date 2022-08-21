Режим ЧС введён в Николаевском районе Ульяновской области после ДТП с автобусом

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Николаевском районе Ульяновской области, где произошло крупное ДТП с автобусом и грузовиком, в результате которого погибли 16 человек.