В посёлке Голованово в Рязанской области проводится временное отселение жителей
«В Рязанской области проводится временное отселение жителей поселка Голованово Клепиковского района. Такое решение принято для обеспечения безопасности людей и усиления защиты населённого пункта от возможного перехода огня», — сообщило МЧС России.
Подготовлены временные пункты размещения людей.
Ранее сообщалось, что в двух населённых пунктах Рязанской области объявлена эвакуация по причине подступающих лесных пожаров.