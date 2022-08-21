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В посёлке Голованово в Рязанской области проводится временное отселение жителей

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Временное отселение жителей проводится в посёлке Голованово Клепиковского района Рязанской области из-за риска распространения пожара.

«В Рязанской области проводится временное отселение жителей поселка Голованово Клепиковского района. Такое решение принято для обеспечения безопасности людей и усиления защиты населённого пункта от возможного перехода огня», — сообщило МЧС России.

Подготовлены временные пункты размещения людей.

Ранее сообщалось, что в двух населённых пунктах Рязанской области объявлена эвакуация по причине подступающих лесных пожаров.

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