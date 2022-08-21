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19Fortyfive: ядерный арсенал России «заставляет генералов НАТО потеть»

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Россия обладает значительным арсеналом тактического ядерного оружия, представляющим проблему для НАТО, заявил эксперт Уэсли Калп в статье для 19Fortyfive.
19Fortyfive: ядерный арсенал России «заставляет генералов НАТО потеть»
  • РИА Новости

«У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться», — говорится в материале.

Калп отметил, что запуск ракет можно осуществлять с кораблей, бомбардировщиков, истребителей, а также с помощью оперативно-тактических комплексов.

По мнению эксперта, Россия рассматривает своё тактическое ядерное оружие как инструмент сдерживания.

Ранее почётный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев заявил, что российскому флоту необходимо вернуть тактическое ядерное оружие.

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