Автомобиль с тремя подростками перевернулся в Саратовской области

Легковой автомобиль с тремя подростками перевернулся в Ивантеевском районе Саратовской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правительства региона — министра здравоохранения Олега Костина.

ДТП произошло около 11:00 мск на 1-м км дороги от Ивантеевки в сторону посёлка Мирный.

Костин отметил, что пострадавшие мальчики 13, 14 и 16 лет госпитализированы в районную больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате аварии на территории Ногайского района Дагестана возросло до восьми.