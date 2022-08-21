Автомобиль с тремя подростками перевернулся в Саратовской области
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правительства региона — министра здравоохранения Олега Костина.
ДТП произошло около 11:00 мск на 1-м км дороги от Ивантеевки в сторону посёлка Мирный.
Костин отметил, что пострадавшие мальчики 13, 14 и 16 лет госпитализированы в районную больницу в состоянии средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате аварии на территории Ногайского района Дагестана возросло до восьми.