военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Юрист Соловьёв назвал долги, по которым придётся платить всю жизнь

Короткая ссылка
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв перечислил долги, по которым россияне обязаны платить всю жизнь несмотря на возможные материальные трудности.

В комментарии агентству «Прайм» он отметил, что к настоящему времени любой гражданин России способен избавиться от большинства долгов, которые он наделал в соответствии с законом о банкротстве. Однако некоторые придётся платить на протяжении всей жизни.

В первую очередь, это относится к возмещению ущерба жизни и здоровью другого человека или зарплатных долгах в отношении лиц, которые работали на гражданина официально. Кроме того, обязательно гасить долги за последствия сделок, которые суд признал недействительными, уголовные штрафы за совершение общественно опасного деяния и убытки юрлицам, причинённым должником, будучи участником, руководителем или управляющим.

Также вне зависимости от финансового положения россияне обязаны гасить долги, которые возникли после принятия судом заявления о банкротстве — например, это относится к задолженностям по ЖКХ и алиментам, так как в данном случае речь идёт об интересах детей.

Ранее руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов рассказал, какие деньги не подлежат списанию за долги.

Газета «Известия» сообщила, что россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов без суда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить