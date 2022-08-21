Юрист Соловьёв назвал долги, по которым придётся платить всю жизнь

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв перечислил долги, по которым россияне обязаны платить всю жизнь несмотря на возможные материальные трудности.

В комментарии агентству «Прайм» он отметил, что к настоящему времени любой гражданин России способен избавиться от большинства долгов, которые он наделал в соответствии с законом о банкротстве. Однако некоторые придётся платить на протяжении всей жизни.

В первую очередь, это относится к возмещению ущерба жизни и здоровью другого человека или зарплатных долгах в отношении лиц, которые работали на гражданина официально. Кроме того, обязательно гасить долги за последствия сделок, которые суд признал недействительными, уголовные штрафы за совершение общественно опасного деяния и убытки юрлицам, причинённым должником, будучи участником, руководителем или управляющим.

Также вне зависимости от финансового положения россияне обязаны гасить долги, которые возникли после принятия судом заявления о банкротстве — например, это относится к задолженностям по ЖКХ и алиментам, так как в данном случае речь идёт об интересах детей.

Ранее руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов рассказал, какие деньги не подлежат списанию за долги.

Газета «Известия» сообщила, что россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов без суда.