Юрист Соколов рассказал, какие деньги не подлежат списанию за долги

Руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов рассказал, какие деньги не подлежат списанию за долги.

С 1 июля порядок подачи заявления для защиты средств проходит по упрощённой процедуре — теперь должник вправе обратиться напрямую в банк.

«Эти правила касаются не всех граждан, у которых имеются кредиты или иные долги, подтверждённые вступившими в законную силу судебными решениями. То есть если вы исправно выплачиваете кредиты, но после этого на вашем счету остаётся сумма ниже прожиточного минимума, то нововведения на вас не распространяются», — заявил Соколов в беседе с Life.ru.

По его словам, приставы имеют право удержать сумму без учёта минимального дохода в случаях взыскания алиментов, возмещения причинённого преступлением ущерба и вреда здоровью, наложенных решением суда штрафов, компенсации вреда в связи со смертью кормильца, а также компенсации морального вреда.

Как уточнил Соколов, среди «неприкасаемых» для списания сумм — социальные пособия, в том числе маткапитал, пенсии по потере кормильца и другое.

Ранее газета «Известия» сообщила, что россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов без суда.