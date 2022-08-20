Минцифры России заявило, что не допустит спекуляций в сфере сотовой связи
- РИА Новости
«Стоимость тарифов связи останется в пределах инфляции. Изменение цен не должно быть ощутимым для абонентов и позволит сохранить качество связи. Минцифры и ФАС в течение всего года следят за тарифной политикой операторов и не допускают спекуляций», — передаёт ТАСС заявление ведомства.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минцифры России будет контролировать рост цен на сотовую связь в стране.