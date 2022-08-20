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Минцифры России заявило, что не допустит спекуляций в сфере сотовой связи

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В Минцифры России заявили, что следят за тарифной политикой сотовых операторов и не допустят спекуляций в этой сфере.
Минцифры России заявило, что не допустит спекуляций в сфере сотовой связи
  • РИА Новости

«Стоимость тарифов связи останется в пределах инфляции. Изменение цен не должно быть ощутимым для абонентов и позволит сохранить качество связи. Минцифры и ФАС в течение всего года следят за тарифной политикой операторов и не допускают спекуляций», — передаёт ТАСС заявление ведомства.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минцифры России будет контролировать рост цен на сотовую связь в стране.

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