МЧС: площадь пожара в Нижегородской области превысила 4000 га
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, для тушения на место направлены два вертолёта Ми-8 МЧС, прибывают аэромобильные группировки ведомства из Приволжского федерального округа. Работа ведётся в круглосуточном режиме.
Для мониторинга лесопожарной обстановки применяются наземные группировки и беспилотники.
Всего к тушению пожара привлечены 638 человек и задействовано 143 единицы техники.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал о ситуации с лесными пожарами в регионе.