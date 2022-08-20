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МЧС: площадь пожара в Нижегородской области превысила 4000 га

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Площадь природного пожара в Воротынском городском округе Нижегородской области составляет около 4110 га. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
МЧС: площадь пожара в Нижегородской области превысила 4000 га
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, для тушения на место направлены два вертолёта Ми-8 МЧС, прибывают аэромобильные группировки ведомства из Приволжского федерального округа. Работа ведётся в круглосуточном режиме.

Для мониторинга лесопожарной обстановки применяются наземные группировки и беспилотники.

Всего к тушению пожара привлечены 638 человек и задействовано 143 единицы техники.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал о ситуации с лесными пожарами в регионе.

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