В Дагестане возбудили дело по факту ДТП в Ногайском районе

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Ногайском районе Дагестана, в результате которого погибли восемь человек.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Дагестан.

«Возбуждено уголовное дело по факту крупного ДТП в Ногайском районе, где погибли восемь человек, пятеро пострадали», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина расследованием дела будет заниматься региональное управление ведомства.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате аварии на территории Ногайского района Дагестана возросло до восьми.