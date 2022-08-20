В Дагестане возбудили дело по факту ДТП в Ногайском районе
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Дагестан.
«Возбуждено уголовное дело по факту крупного ДТП в Ногайском районе, где погибли восемь человек, пятеро пострадали», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина расследованием дела будет заниматься региональное управление ведомства.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате аварии на территории Ногайского района Дагестана возросло до восьми.