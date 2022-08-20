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В Дагестане возбудили дело по факту ДТП в Ногайском районе

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Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Ногайском районе Дагестана, в результате которого погибли восемь человек.
В Дагестане возбудили дело по факту ДТП в Ногайском районе
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Дагестан.

«Возбуждено уголовное дело по факту крупного ДТП в Ногайском районе, где погибли восемь человек, пятеро пострадали», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина расследованием дела будет заниматься региональное управление ведомства.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате аварии на территории Ногайского района Дагестана возросло до восьми.

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