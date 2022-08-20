военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Володин предложил отправить в Донбасс не пустивших в Москве в ресторан военного

Короткая ссылка
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил отправить в Донбасс сотрудников ресторана, которые не пустили в заведение военного.
Володин предложил отправить в Донбасс не пустивших в Москве в ресторан военного
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

По его словам, он прочитал, что сотрудники одного из ресторанов Москвы отказались пускать внутрь военного, который пришёл к ним в форме, и предложили ему пройти на веранду заведения через кусты. При этом в ресторане отмечала день рождения его мать.

«Правильно в подобных ситуациях (надеюсь, что поддержите) охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс», — отметил он.

В Красногвардейском районе Крыма демонтировали незаконный самострой, в котором располагалась станция техобслуживания. Автосервис привлёк к себе внимание СМИ после того, как отказался обслуживать военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить