Володин предложил отправить в Донбасс не пустивших в Москве в ресторан военного
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
По его словам, он прочитал, что сотрудники одного из ресторанов Москвы отказались пускать внутрь военного, который пришёл к ним в форме, и предложили ему пройти на веранду заведения через кусты. При этом в ресторане отмечала день рождения его мать.
«Правильно в подобных ситуациях (надеюсь, что поддержите) охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс», — отметил он.
В Красногвардейском районе Крыма демонтировали незаконный самострой, в котором располагалась станция техобслуживания. Автосервис привлёк к себе внимание СМИ после того, как отказался обслуживать военных.