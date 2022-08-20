Володин предложил отправить в Донбасс не пустивших в Москве в ресторан военного

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил отправить в Донбасс сотрудников ресторана, которые не пустили в заведение военного.

Об этом он написал в своём Telegram.

По его словам, он прочитал, что сотрудники одного из ресторанов Москвы отказались пускать внутрь военного, который пришёл к ним в форме, и предложили ему пройти на веранду заведения через кусты. При этом в ресторане отмечала день рождения его мать.

«Правильно в подобных ситуациях (надеюсь, что поддержите) охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс», — отметил он.

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