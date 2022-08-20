В Военно-воздушной академии рассказали о системе подготовки специалистов РЭБ

В Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Воронеже рассказали об интеллектуальной системе подготовки специалистов РЭБ, представленной на форуме «Армия-2022».

Система представляет собой программное обеспечение, которое было разработано силами Военно-воздушной академии без привлечения представителей промышленности.

«Комплекс включает в себя элементы как теоретической, так и практической подготовки и позволяет обучающимся в режиме многопользовательского доступа как осуществлять подготовку специалистов РЭБ в стационарных условиях (то есть в режимах аудитории), так и развернуть подобную подготовку в полевых условиях», — рассказал RT преподаватель кафедры Фёдор Даньшин.

Адъюнкт Иван Сидоренко сообщил, что отличительными особенностями такого тренажёра являются его многоуровневость, гибкость, мобильность и использование искусственного интеллекта.

«Данный тренажёр позволяет применять беспилотные летательные аппараты частей подразделений РЭБ для локализации средств сотовой связи и дальнейшей передачи их нашим товарищам артиллеристам для огневого поражения», — отметил он.

В июне российское Минобороны опубликовало видео работы боевых расчётов комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин».