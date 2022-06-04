Минобороны России показало работу расчётов комплекса РЭБ «Палантин»

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Российское Минобороны опубликовало видео работы боевых расчётов комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин».

В ведомстве отметили, что войска РЭБ в рамках спецоперации на Украине выполняют задачи по радиоэлектронному подавлению систем управления войсками и оружием противника.

«Комплекс «Палантин» блокирует сигнал управления разведывательными беспилотными летательными аппаратами ВСУ, подавляет очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника», — говорится в сообщении.

Дальность точечной работы системы составляет более 20 км — соответственно, «Палантин» может подавить источники связи и интернета на позициях противника, не нарушая при этом гражданскую инфраструктуру.

Ранее система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС России подавила беспилотник НАТО, который вёл разведку для Украины над Чёрным морем.

15 апреля Минобороны России опубликовало видео работы расчётов комплексов РЭБ «Красуха-4С», «Мурманск» и «Москва» в ходе спецоперации на Украине.

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