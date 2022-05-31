РИА Новости: российская РЭБ подавила БПЛА НАТО над Чёрным морем
«Российские комплексы РЭБ подавили натовский стратегический беспилотник над Чёрным морем, который приблизился к берегам Крыма», — говорится в сообщении.
Отмечается, что потенциально данный БПЛА пытался проводить разведку российских сил в интересах Украины.
По данным источника, комплексы РЭБ путём постановки помех сделали миссию дрона бессмысленной.
15 апреля минобороны России опубликовало видео работы расчётов комплексов РЭБ «Красуха-4С», «Мурманск» и «Москва» в ходе спецоперации на Украине.