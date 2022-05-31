РИА Новости: российская РЭБ подавила БПЛА НАТО над Чёрным морем

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Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС России подавила беспилотник НАТО, который вёл разведку для Украины над Чёрным морем, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Российские комплексы РЭБ подавили натовский стратегический беспилотник над Чёрным морем, который приблизился к берегам Крыма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потенциально данный БПЛА пытался проводить разведку российских сил в интересах Украины.

По данным источника, комплексы РЭБ путём постановки помех сделали миссию дрона бессмысленной.

15 апреля минобороны России опубликовало видео работы расчётов комплексов РЭБ «Красуха-4С», «Мурманск» и «Москва» в ходе спецоперации на Украине.

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