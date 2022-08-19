Губернатор Севастополя сообщил, что средства ПВО города поразили цели
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«Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО», — написал он в Telegram.
По предварительным данным, системы отреагировали на БПЛА, добавил губернатор.
«Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают своё дело отлично. Поддержим их», — отметил Развожаев.
Также вечером 19 августа советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Евпатории, предположительно, сработала система ПВО.