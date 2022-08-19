Губернатор Севастополя сообщил, что средства ПВО города поразили цели

В Севастополе сработали средства ПВО. По предварительным данным, поражены беспилотники, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО», — написал он в Telegram.

По предварительным данным, системы отреагировали на БПЛА, добавил губернатор.

«Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают своё дело отлично. Поддержим их», — отметил Развожаев.

Также вечером 19 августа советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Евпатории, предположительно, сработала система ПВО.