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Губернатор Севастополя сообщил, что средства ПВО города поразили цели

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В Севастополе сработали средства ПВО. По предварительным данным, поражены беспилотники, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Губернатор Севастополя сообщил, что средства ПВО города поразили цели
  • globallookpress.com
  • © Ministry of Culture Russia

«Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО», — написал он в Telegram.

По предварительным данным, системы отреагировали на БПЛА, добавил губернатор.

«Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают своё дело отлично. Поддержим их», — отметил Развожаев.

Также вечером 19 августа советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Евпатории, предположительно, сработала система ПВО.

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