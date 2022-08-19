В Москве упростили процедуру подачи заявления на обмен муниципального жилья

В Москве объединили две госуслуги в жилищной сфере, что позволит существенно упростить процедуру подачи заявления на обмен жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма.

Об этом сообщает НСН.

«Так, с этого года горожане могут дистанционно подать единое заявление на обмен жилья, предоставленного им по договорам социального найма, и заключить новый договор. Ранее это можно было сделать только лично в центрах «Мои документы» двумя запросами», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Со своей стороны, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что при дистанционном обращении на получение услуги потребуется не более 20 рабочих дней, без учёта приостановок, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё с начала программы реновации.