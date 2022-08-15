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Более 66 тысяч москвичей переехали в новое жильё с начала программы реновации

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Более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё с начала программы реновации, заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Более 66 тысяч москвичей переехали в новое жильё с начала программы реновации

Об этом сообщает НСН.

«Если за первые три года, с 2018 по 2020-й, были заключены договоры с 8,16 тыс. семей, то в 2021-м — с 8,2 тыс. семей. С начала 2022 года оформлено уже более 10,4 тыс. договоров, что превышает показатели предыдущих лет», — отметил Ефимов.

В свою очередь, глава Департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что программа реализуется в 73 районах столицы.

Ранее, по сообщениям сайта «Дни.ру», в Москве рассказали о планах по благоустройству в районах Солнцево и Ново-Переделкино.

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