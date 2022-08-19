Режим ЧС из-за пожаров ввели уже в третьем районе Рязанской области

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введён в Рязанском районе Рязанской области. Это уже третий район в регионе, где введён режим ЧС.

РИА Новости