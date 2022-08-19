Роскомнадзор поручил маркировать TikTok, Telegram, Zoom и Discord в поисковых системах
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Об этом говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.
Отмечается, что регулятор решил применить соответствующие меры понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что принял меры в отношении Wikimedia Foundation в связи с невыполнением организацией обязанности по удалению противоправной информации.