Роскомнадзор поручил маркировать TikTok, Telegram, Zoom и Discord в поисковых системах

Роскомнадзор поручил маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest в поисковых системах в качестве нарушителей требований российского законодательства в связи с неудалением этими платформами противоправной информации.

Об этом говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Отмечается, что регулятор решил применить соответствующие меры понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что принял меры в отношении Wikimedia Foundation в связи с невыполнением организацией обязанности по удалению противоправной информации.