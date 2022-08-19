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Треть российских студентов не планируют работать по выбранной профессии

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По результатам всероссийского опроса аналитического центра НАФИ, каждый третий учащийся средних специальных учебных заведений (32%) не планирует связывать свою дальнейшую жизнь с работой по выбранной профессии.
Треть российских студентов не планируют работать по выбранной профессии
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Об этом пишут «Известия».

Среди студентов вузов этот показатель составил 28%.

О готовности связать жизнь с выбранной специальностью заявили 72% учащихся высших учебных заведений и 68% студентов средних специальных заведений.

Среди студентов первого-третьего года обучения доля тех, кто не планирует связывать будущую работу со специальностью, составляет 23%, а среди более старших студентов (четвертого-шестого года обучения) — 36%.

Ранее проректор Государственного университета управления Александр Троицкий в беседе с НСН заявил о росте интереса студентов к обучению в магистратуре.

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