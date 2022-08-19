военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Крымстат рассчитал текущую стоимость набора первоклассника

Короткая ссылка
Согласно расчётам Крымстата, чтобы собрать первоклассника в Республике Крым к новому учебному году, родителям в среднем потребуется 21 482 рубля на мальчика и 24 812 рублей на девочку.
Крымстат рассчитал текущую стоимость набора первоклассника
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Как пишет «Новый Севастополь», расчёт сделан на основе товаров, входящих в потребительскую корзину для статистического обследования изменения потребительских цен.

«По сравнению с предыдущим годом стоимость набора первоклассника для мальчика увеличилась на 16,1%, для девочки — на 15,1%. Это ниже инфляции за тот же период, которая составила 16,9% (июль 2022 года к июлю 2021 года)», — рассказали в Крымстате.

При этом канцелярские принадлежности будут стоить и для мальчиков, и для девочек 4678 рублей за набор из четырёх тетрадей, пяти ручек и карандашей, альбома, 12 цветных фломастеров, пяти учебных пособий и ранца.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить