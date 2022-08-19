Крымстат рассчитал текущую стоимость набора первоклассника

Согласно расчётам Крымстата, чтобы собрать первоклассника в Республике Крым к новому учебному году, родителям в среднем потребуется 21 482 рубля на мальчика и 24 812 рублей на девочку.

Как пишет «Новый Севастополь», расчёт сделан на основе товаров, входящих в потребительскую корзину для статистического обследования изменения потребительских цен.

«По сравнению с предыдущим годом стоимость набора первоклассника для мальчика увеличилась на 16,1%, для девочки — на 15,1%. Это ниже инфляции за тот же период, которая составила 16,9% (июль 2022 года к июлю 2021 года)», — рассказали в Крымстате.

При этом канцелярские принадлежности будут стоить и для мальчиков, и для девочек 4678 рублей за набор из четырёх тетрадей, пяти ручек и карандашей, альбома, 12 цветных фломастеров, пяти учебных пособий и ранца.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.