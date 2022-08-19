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Территории в столичных районах Текстильщики и Хорошёво-Мнёвники реорганизуют

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о предстоящей реорганизации неэффективно используемых территорий в столичных районах Текстильщики и Хорошёво-Мнёвники.
Территории в столичных районах Текстильщики и Хорошёво-Мнёвники реорганизуют
  • Gettyimages.ru
  • © Boonmachai Mingkhwan / EyeEm

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Речь идёт о территории бывшей промзоны Грайвороново и участке на проспекте Маршала Жукова, владения 4 и 6.

«Площадь двух территорий составляет около 6 га. Вложения оператора оцениваются почти в 17 млрд руб. Проекты дадут городу 1,2 тыс. новых рабочих мест», — цитирует Ефимова НТВ.

По его словам, там построят недвижимость общей площадью 169 тыс. кв. м.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что в ближайшие годы застройщики возведут в столице более 1 млн кв. м недвижимости. Благодаря этому в перспективе смогут трудоустроиться 33,3 тыс. человек.

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