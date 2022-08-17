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В Москве возведут более 1 млн квадратных метров недвижимости в ближайшие годы

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в ближайшие годы застройщики возведут в столице более 1 млн кв. м недвижимости. Благодаря этому в перспективе смогут трудоустроиться 33,3 тыс. человек.
В Москве возведут более 1 млн квадратных метров недвижимости в ближайшие годы
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

Всего город заключил с инвесторами 22 соглашения о создании мест приложения труда. Их планируют создавать в разных районах, в том числе в Очаково-Матвеевском на западе Москвы.

«В рамках программы в этом районе появится более 3,5 тыс. дополнительных рабочих мест за счёт строительства торгового и делового центров, а также двух образовательных учреждений. В результате будет введено в эксплуатацию более 76 тыс. кв. м недвижимости», — отметил вице-мэр.

Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщала, что неиспользуемый участок в Тимирязевском районе Москвы будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы». Инвестор вложит в реализацию проекта 7 млрд рублей.

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