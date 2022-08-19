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Телеведущий Тихомиров напомнил, что лисички безопасно покупать на рынке

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Ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета» Дмитрий Тихомиров рассказал, что лисички стоит покупать на рынке.
Телеведущий Тихомиров напомнил, что лисички безопасно покупать на рынке
  • Gettyimages.ru
  • © luza studios

Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.Ru».

«У лисичек есть огромное преимущество перед другими грибами. Это срок хранения, они могут оставаться свежими несколько дней, другие грибы на такое не способны. И спутать их с какими-то ядовитыми двойниками, по мне, невозможно!» — сказал Тихомиров.

При этом он добавил, что завядшие лисички с потемневшими краями покупать не стоит.

Ранее в беседе с «Радио 1» миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал о грибном сезоне в Московской области.

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