Телеведущий Тихомиров напомнил, что лисички безопасно покупать на рынке
- Gettyimages.ru
- © luza studios
Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.Ru».
«У лисичек есть огромное преимущество перед другими грибами. Это срок хранения, они могут оставаться свежими несколько дней, другие грибы на такое не способны. И спутать их с какими-то ядовитыми двойниками, по мне, невозможно!» — сказал Тихомиров.
При этом он добавил, что завядшие лисички с потемневшими краями покупать не стоит.
Ранее в беседе с «Радио 1» миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал о грибном сезоне в Московской области.