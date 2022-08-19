Патрушев: США, Британия и их приспешники понесут ответственность за ситуацию на ЗАЭС
«Если техногенная катастрофа произойдёт, её последствия будут ощущаться во всех уголках мира. При этом всю ответственность за неё будут нести именно Вашингтон, Лондон и их приспешники», — сказал Патрушев в ходе выступления на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что защита Запорожской АЭС усилена по причине возможной попытки ВСУ нанести удар по объекту.
18 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ планируют нанести удар по территории Запорожской АЭС из Никополя.