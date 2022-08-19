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Патрушев: США, Британия и их приспешники понесут ответственность за ситуацию на ЗАЭС

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США, Великобритания и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Если техногенная катастрофа произойдёт, её последствия будут ощущаться во всех уголках мира. При этом всю ответственность за неё будут нести именно Вашингтон, Лондон и их приспешники», — сказал Патрушев в ходе выступления на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что защита Запорожской АЭС усилена по причине возможной попытки ВСУ нанести удар по объекту.

18 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ планируют нанести удар по территории Запорожской АЭС из Никополя.

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