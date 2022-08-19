В HeadHunter спрогнозировали увеличение спроса на специалистов в сфере образования осенью

Руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова рассказала, какие специалисты будут востребованы в России осенью.

К осени, как правило, среди работодателей увеличивается спрос на работников сферы науки и образования, репетиторов и воспитателей, отметила она в разговоре с URA.RU.

«В преддверии очередного делового сезона компании начали набор персонала в сфере фитнеса, салонов красоты, автобизнеса, банковского дела, транспортного сектора, искусства и массмедиа. Бизнес готовится к осени и всё больше ищет и нанимает административный персонал, специалистов из сферы продаж, продавцов, кассиров, менеджеров и так далее», — добавила Бузунова.

По её словам, к осени может также увеличиться потребность в медперсонале на фоне пандемии коронавируса.

Ранее, как сообщала НСН, в службе занятости Москвы рассказали о работе по трудоустройству женщин с детьми.