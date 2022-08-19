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Депутат Госдумы Нифантьев рассказал о лекарственном обеспечении в ДНР и ЛНР

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев в беседе с RT рассказал, что на освобождённых территориях ДНР и ЛНР восстанавливается системное лекарственное обеспечение, уже открылись и работают 112 аптечных учреждений.
Депутат Госдумы Нифантьев рассказал о лекарственном обеспечении в ДНР и ЛНР
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Также несколько десятков аптек находятся в процессе лицензирования и открытия.

Как утверждает депутат, нынешняя система лекарственного обеспечения «позволяет регулярно и в должном объёме снабжать как лечебно-профилактические учреждения, так и розничные предприятия».

«В ДНР и ЛНР отлажена система регулирования цен на лекарственные препараты по тем принципам, которые работают в РФ, а список жизненно необходимых лекарственных препаратов идентичен российскому. Это упрощает интеграцию в будущем», — отмечает Нифантьев.

Депутат также считает, что населённые пункты освобождённых территорий, например в Харьковской области, могут также снабжаться из ЛНР, поскольку это «удобно логистически».

Однако, по его словам, при поставках сегодня необходимо оформлять «такую деятельность как ведение ВЭД (внешнеэкономической деятельности) с оформлением всех таможенных процедур».

Нифантьев отметил, что все поставки лекарств в ЛНР и ДНР идут из России.

По мнению парламентария, важно упростить таможенные процедуры из ЛНР в населённые пункты Харьковской области.

Ранее стало известно, что в ДНР открылось паромное сообщение с Россией.

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