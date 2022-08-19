Минтранс России отмечает повышение спроса на авиаперевозки в стране

Минтранс России отмечает снижение тарифов на авиабилеты в России и повышение спроса на авиаперевозки.

«Субсидирование отечественных авиакомпаний для возмещения операционных расходов на перевозки по внутренним линиям дало ощутимый положительный результат. В частности, отмечено снижение тарифов на авиабилеты и повышение спроса на перевозки», — цитирует РИА Новости релиз ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства по вопросам авиастроения сообщил, что в условиях санкций, неадекватных решений бывших западных партнёров сфера воздушных перевозок оказалась под ударом.

Он подчеркнул, что задача по наращиванию объёма внутренних перевозок для граждан остаётся в числе ключевых.